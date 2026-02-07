The entry list for the 2026 Rotterdam Open has been announced with Alex de Minaur the top seed for the tournament.

The World No.6 is one of three top 10 players featuring in the tournament alongside Felix Auger-Aliassime and Alexander Bublik.

Three-time Grand Slam winner Stan Wawrinka will also play as a wildcard entrant.

Top seed De Minaur has given the tough task of playing Arhur Fils in his first game while Alexander Bublik will face Hubert Hurkacz for the seventh time having lost six of them.

2026 Rotterdam Open entry list in full:

Alex de Minaur [1]

Felix Auger-Aliassime [2]

Alexander Bublik [3]

Daniil Medvedev [4]

Karen Khachanov [5]

Cameron Norrie [6]

Tallon Griekspoor [7]

Arthur Rinderknech [8]

Arthur Fils

Aleksandar Vukic

Stan Wawrinka [WC]

Botic van de Zandschulp

Ugo Humbert

Guy Den Ouden [WC]

Marton Fucsovics

Valentin Royer

Roberto Bautista Agut

Jesper de Jong

Nicolai Budkov Kjaer [WC]

Jaume Munar

Jan-Lennard Struff

Hubert Hurkacz

Giovanni Mpetshi Perricard

Quentin Halys

Zizou Bergs

Fabian Marozsan

Alexei Popyrin

Round of 32 draw

Alex de Minaur [1] vs Arthur Fils

Stan Wawrinka [WC] vs Aleksandar Vukic

(Qualifier) vs Botic van de Zandschulp

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Rinderknech [8]

Daniil Medvedev [4] vs Ugo Humbert

Guy Den Ouden [WC] vs Marton Fucsovics

Valentin Royer vs (Qualifier)

Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie [6]

Karen Khachanov [5] vs Jesper de Jong

Nicolai Budkov Kjær [WC] vs Jaume Munar

(Qualifier) vs Jan-Lennard Struff

Alexander Bublik [3] vs Hubert Hurkacz

Tallon Griekspoor [7] vs (Qualifier)

Quentin Halys vs (Qualifier)

Zizou Bergs vs Fabian Marozsan

Felix Auger‑Aliassime [2] vs Alexei Popyrin

Previous winners

2025: Carlos Alcaraz

2024: Jannik Sinner

2023 Daniil Medvedev

2022: Felix Auger-Aliassime

2021: Andrey Rublev

