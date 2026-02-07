Rotterdam Open entry list: Alex de Minaur takes top seed as Stan Warwinka given wildcard
The entry list for the 2026 Rotterdam Open has been announced with Alex de Minaur the top seed for the tournament.
The World No.6 is one of three top 10 players featuring in the tournament alongside Felix Auger-Aliassime and Alexander Bublik.
Three-time Grand Slam winner Stan Wawrinka will also play as a wildcard entrant.
Top seed De Minaur has given the tough task of playing Arhur Fils in his first game while Alexander Bublik will face Hubert Hurkacz for the seventh time having lost six of them.
2026 Rotterdam Open entry list in full:
Alex de Minaur [1]
Felix Auger-Aliassime [2]
Alexander Bublik [3]
Daniil Medvedev [4]
Karen Khachanov [5]
Cameron Norrie [6]
Tallon Griekspoor [7]
Arthur Rinderknech [8]
Arthur Fils
Aleksandar Vukic
Stan Wawrinka [WC]
Botic van de Zandschulp
Ugo Humbert
Guy Den Ouden [WC]
Marton Fucsovics
Valentin Royer
Roberto Bautista Agut
Jesper de Jong
Nicolai Budkov Kjaer [WC]
Jaume Munar
Jan-Lennard Struff
Hubert Hurkacz
Giovanni Mpetshi Perricard
Quentin Halys
Zizou Bergs
Fabian Marozsan
Alexei Popyrin
Round of 32 draw
Alex de Minaur [1] vs Arthur Fils
Stan Wawrinka [WC] vs Aleksandar Vukic
(Qualifier) vs Botic van de Zandschulp
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Rinderknech [8]
Daniil Medvedev [4] vs Ugo Humbert
Guy Den Ouden [WC] vs Marton Fucsovics
Valentin Royer vs (Qualifier)
Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie [6]
Karen Khachanov [5] vs Jesper de Jong
Nicolai Budkov Kjær [WC] vs Jaume Munar
(Qualifier) vs Jan-Lennard Struff
Alexander Bublik [3] vs Hubert Hurkacz
Tallon Griekspoor [7] vs (Qualifier)
Quentin Halys vs (Qualifier)
Zizou Bergs vs Fabian Marozsan
Felix Auger‑Aliassime [2] vs Alexei Popyrin
Previous winners
2025: Carlos Alcaraz
2024: Jannik Sinner
2023 Daniil Medvedev
2022: Felix Auger-Aliassime
2021: Andrey Rublev
